Ташкент, , 13:16 — REGNUM В сети интернет была опубликована видеозапись, на которой запечатлено скопление сотен людей, пришедших в целях трудоустройства к зданию администрации Алмалыкского горно-металлургического комбината. В пресс-службе предприятия прокомментировали произошедшее, сообщает 4 ноября Uznews.

По информации пресс-службы Алмалыкского горно-металлургического комбината, на территории дворца культуры «Металлург» состоялась «Ярмарка вакансий» с участием предприятий и организаций города Алмалыка. Но в связи с тем, что прибыло большое количество людей в том числе из близлежащих районов (Пскент, Ахангаран, Бука, Бекабад), «произошло столпотворение».

Во избежание массового скопления людей, пришедших в целях трудоустройства, ярмарку перенесли в «Парк молодежи», который расположен на территории, прилегающей к дворцу культуры «Металлург».

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