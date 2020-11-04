Ярославль, , 11:54 — REGNUM За последние сутки в Ярославской области выявлено 136 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Статистика Информационный центр по коронавирусу в России

Таким образом превзойдён максимальный суточный прирост «первой волны», который был зафиксирован 20 мая (135 человек).

За последние сутки в регионе скончался ещё один пациент (всего 66). Выздоровели 203 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё три человека скончались от COVID-19 в Ярославской области