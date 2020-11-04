Красное Село, Санкт-Петербург, , 12:01 — REGNUM Органы Следственного комитета России по Петербургу начали доследственную проверку по факту гибели троих пожилых людей при пожаре в частном жилом доме в Красном Селе (входит в состав Санкт-Петербурга).

В ночь на 4 ноября в одном из домов по проспекту Красных Командиров после пожара были найдены тела двух женщин, 1928 и 1936 года рождения, и мужчины, 1931 года рождения. Из дома также госпитализированы трое человек, данные которых устанавливаются.

По предварительной информации, в сгоревшем доме размещался частный приют для престарелых граждан, хотя владелец недвижимости это отрицает и утверждает, что в доме жили его родственники. По данным агентства «Оперативное прикрытие», при осмотре здания найдено инвалидное кресло на первом этаже, однако медицинские принадлежности и специальная мебель отсутствуют. Истину выясняет «экономическая» полиция.

«В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия с участием следователей-криминалистов Главного следственного управления по Санкт-Петербургу, сотрудников регионального управления МЧС, специалиста в области судебной медицины», — заявили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Сообщение о пожаре поступило 4 ноября в 05:31 с проспекта Красных Командиров, дом 93. В двухэтажном каркасно-щитовом жилом доме происходило горение кровли и второго этажа на общей площади 100 кв. м. В 06:19 пожар был локализован усилиями 19 пожарных.

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