Москва, , 11:05 — REGNUM Информация об удержании людей в квартире на севере Москвы не соответствует действительности. 4 ноября об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах сообщило, что в одной из квартир в многоквартирном доме на Головинском шоссе неизвестный захватил заложников. Отмечалось, что он угрожал использовать взрывные устройства.

Позже в агентстве отметили, что соответствующее обращение действительно поступало в полицию. Прибывшие на место силы полиции и экстренных служб установили, что эта информация оказалась ложной.

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