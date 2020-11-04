Барнаул, , 11:05 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 4 ноября, по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (6014 человек, +33 за последние сутки) и ОРВИ (8183 человека, + 168 за последние сутки).

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Не обошлось без 12 новых жертв коронавируса. Общее число погибших в Алтайском крае составляет уже 820 человек.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет достигло 20 113 человек, причём ровно 221 из них добавились за последние 24 часа.

Тяжелобольных насчитывается 557 (+7 за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 180 пациентов (+ два за последние сутки).

Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 525 (+13 за последние сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 16 902 человека (+182 за последние сутки).

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