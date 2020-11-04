Соледар, ДНР, 4 ноября 2020, 10:12 — REGNUM За минувшие сутки зафиксирован один случай нарушения перемирия со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили 4 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На донецком направлении боевики ВСУ выпустили по территории ДНР пять гранат из автоматического станкового гранатомёта (АГС).
Жертв среди мирных жителей, а также повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировали.
Напомним, ранее в районе населённого пункта Водяное, подконтрольного ВСУ, наблюдатели зафиксировали два взрыва неизвестного происхождения.
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