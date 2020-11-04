Соледар, ДНР, , 10:12 — REGNUM За минувшие сутки зафиксирован один случай нарушения перемирия со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили 4 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

На донецком направлении боевики ВСУ выпустили по территории ДНР пять гранат из автоматического станкового гранатомёта (АГС).

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказался населённый пункт Яковлевка», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей, а также повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировали.

Напомним, ранее в районе населённого пункта Водяное, подконтрольного ВСУ, наблюдатели зафиксировали два взрыва неизвестного происхождения.

Читайте ранее в этом сюжете: У северной окраины Донецка прогремели взрывы