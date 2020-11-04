Москва, , 09:58 — REGNUM В одной из квартир на севере Москвы неизвестный произвел захват заложников и в настоящее время угрожает взрывом. Об этом 4 ноября рассказал источник в экстренных службах.

«По адресу Головинское шоссе, д. 8, к. 1 неизвестный удерживает в одной из квартир заложников», — приводит его слова ТАСС.

Также источник рассказал, что захвативший заложников сообщил, что у него есть взрывные устройства, которое он намеревается привести их в действие.

В то же время, в данный момент устанавливается, какое именно количество людей удерживается неизвестным в квартире в заложниках. Помимо этого, известно, что подъезд жилого дома оцеплен, эвакуация жильцов не проводилась.