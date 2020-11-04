Челябинск, , 08:22 — REGNUM В аэропорту Челябинска снова задержано прибытие и отправка нескольких рейсов. Об этом говорится на онлайн-табло.

На несколько часов отложен прилёт самолётов из Москвы, Петербурга, Тюмени, Волгограда, Ростова-на-Дону и Сургута. А лайнеры до Орска, Минеральных Вод, Сургута, Петербурга и Москвы задержаны для вылета на несколько часов. .

По данным СМИ, причиной стал сильный туман. Отметим, это далеко не первая задержка. Ранее лайнеры опаздывали из-за погодных условий три дня подряд. Это происходило 30 сентября, а также 1 и 2 октября.

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