Анкара, , 08:11 — REGNUM По уточнённым данным, не менее 114 человек погибло в результате землетрясения на западе Турции, которое произошло 30 октября. Об этом 4 ноября сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.

Ранее стало известно о 113 жертвах разрушительного сейсмособытия. Ещё 1035 человек получили травмы и ранения, из них 137 пострадавших находятся в медучреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 113 человек погибло в результате произошедшего 30 октября землетрясения на западе Турции.

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