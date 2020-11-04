Вашингтон, , 06:43 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2 у Южных Сандвичевых островов, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался по координатам 55,884 градуса южной широты и 27,0226 градусов западной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 39,38 километра. Пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Чили. Его эпицентр находился в 481 километре от города Кельон на глубине 10 километров. Пострадавших не было.