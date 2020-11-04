Вашингтон, , 05:40 — REGNUM Четыре человека погибли в результате стрельбы в американском штате Невада, сообщает газета The New York Times.

Сообщается, что перестрелка произошла в городе Хендерсон. Полицейские приехали на вызов с сообщением о стрельбе в многоквартирном доме. На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили двух погибших и подозреваемого на парковке у дома. Началась перестрелка, нападавший был ранен и скончался от полученных травм на месте.

При обыске в доме полицейские нашли тело еще одного погибшего, а также раненого человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября неизвестные обстреляли гостиницу в Вашингтоне, в которой размещалась съемочная группа российского телеканала НТВ. В результате стрельбы пострадавших не было.