Яунде, , 05:23 — REGNUM Не менее 11 учителей и сотрудников школы на северо-западе Камеруна были похищены сепаратистами, сообщает агентство Xinhua.

Боевики атаковали школу в городе Кумбо. При этом они не стали брать в заложники детей, но предупредили, что бы те больше не возвращались в учебное заведение.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября сепаратисты совершили нападение на Международную академию матери Франциски. В ходе атаки было убито семь школьников. 31 октября власти страны объявили траур по погибшим.

Читайте ранее в этом сюжете: В Камеруне объявлен траур по жертвам стрельбы в школе