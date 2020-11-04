Абуджа, , 03:44 — REGNUM Сильный взрыв зафиксирован на нефтяном месторождении, расположенном на юге Нигерии, сообщает агентство Reuters.

Объект принадлежит государственной Нигерийской национальной нефтяной компании (NNPC). В результате инцидента никто не пострадал.

Из-за взрыва объем добычи может снизиться на 10 тыс. баррелей в сутки. Причина случившегося выясняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября в мексиканском штате Нуэво-Леон произошел взрыв на участке газопровода. Пострадавших в результате происшествия нет.

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