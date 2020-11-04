Сараево, , 02:29 — REGNUM В министерстве иностранных дел Боснии и Герцеговины 3 ноября сообщили о пострадавшей гражданке в ходе террористического акта в Австрии. Согласно информации, полученной послом Боснии и Герцеговины в Вене от компетентных органов Республики Австрия, боснийская гражданка получила лёгкие телесные повреждения и направлена на домашнее лечение.

В министерстве иностранных дел заявили, что посольство Боснии и Герцеговины в Вене будет продолжать следить за ситуацией и проводить дипломатические и консульские мероприятия по оказанию помощи гражданам Боснии и Герцеговины в Австрии.

Согласно официальной информации Министерства внутренних дел Республики Австрии, 4 человека погибли в результате теракта, а 22 были ранены. Расследования и аресты в Австрии продолжаются. Правительство призвало население страны проявлять бдительность.

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