Манагуа , , 23:37 — REGNUM Три десятка тысяч жителей Никарагуа эвакуированы из-за урагана «Эта», сообщает 3 ноября Система по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий республики в Twitter.

Людей перевезли в убежища. В настоящее время ураган добрался до населённого пункта Принсаполька и сейчас со скоростью 1,6 м/с направляется на запад.

Максимальная скорость ветра внутри урагана 59,7 м/с.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Эта», сформировавшийся в Карибском море, 3 ноября обрушился на Никарагуа. Эвакуация жителей республики ведётся уже вторые сутки.

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