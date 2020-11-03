Утрехт, Нидерланды, , 23:18 — REGNUM Задержание двух человек проведено полицией на вокзале города Утрехта (Нидерланды), сообщает 3 ноября нидерландская полиция в Twitter.

По данным голландских правоохранителей, двое задержанных — люди, причастные к какому-то правонарушению, фигурирующему в сводках для СМИ как «инцидент».

Отмечается, что после задержания этих двоих железнодорожное движение будет вот-вот восстановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Утрехте эвакуировали вокзал и остановили поезда в поисках какого-то подозрительного человека.

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