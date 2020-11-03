Утрехт, Нидерланды, , 22:55 — REGNUM Вокзал города Утрехт (Нидерланды) эвакуирован в связи с возможной угрозой, пишет 4 ноября нидерландская полиция в Twitter.

По данным правоохранителей, пришлось нарушить железнодорожный график, остановив поезда. Это понадобилось для розыска человека.

С какой целью ведётся розыск, не уточняется. Есть сведения, что задержание уже состоялось.

Напомним, в ЕС сохраняется неспокойная обстановка. Так, в австрийской столице накануне, 2 ноября, произошёл теракт. Вопрос борьбы с терроризмом будет обсуждаться на ближайшем саммите ЕС.

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