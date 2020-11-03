Ханты-Мансийск, , 21:15 — REGNUM В Ханты-Мансийском округе генеральному директору компании «Промышленные парки Югры» Андрею Семичеву предъявлено новое обвинение. Выявлен очередной преступный эпизод в его деятельности, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Ранее Андрея Семичева обвинили в превышении полномочий. По версии следствия, будучи генеральным директором правительственной УК «Промышленные парки Югры», в ноябре — декабре 2018 года он совершил отчуждение 29 объектов недвижимости и земельных участков, расположенных в поселке Салым Нефтеюганского района, продав их в два раза ниже себестоимости. Казне Югры в результате сделки был нанесён урон на сумму более 43 млн рублей.

В ходе следствия было установлено, что за невыгодную для бюджета ХМАО сделку гендиректор АО «Промышленные парки Югры» получил взятку в размере 17 млн рублей. В итоге, к обвинению в превышении полномочий добавилось уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

На данный момент устанавливаются все участники преступной схемы, Андрея Семичева поместили под домашний арест.

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