Братислава, , 20:53 — REGNUM О ранении гражданки Словакии во время теракта в Вене (2 ноября) пишет 3 ноября «Правда».

По словам главы департамента печати и информации словацкого МИД Юрая Томагу, гражданку Словакии доставили в одну из больниц австрийской столицы, ранена она не опасно.

Словацкий дипломат добавил, что его соотечественницу в больнице навестил посол Словакии в Австрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько иностранных граждан пострадали в результате теракта в Вене. Среди погибших есть гражданка Германии.

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