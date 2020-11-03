Винтертур, , 20:30 — REGNUM Двое швейцарцев были задержаны по делу о теракте в Вене (2 ноября), сообщили 3 ноября в полиции Цюриха (Швейцария).

Мужчины 18-ти и 24-х лет были задержаны в швейцарском городе Винтертур. Их задержали по согласованию с властями Австрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 ноября, в Вене в шести точках города произошли нападения. Террорист, совершивший нападения, был убит, но есть подозрения, что он действовал не в одиночку.

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