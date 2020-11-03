Вена, 3 ноября 2020, 20:11 — REGNUM Убитый силовиками участник теракта 2 ноября в Вене мог иметь сообщников, пишет 3 ноября Bild.
С таким заявлением выступил австрийский канцлер Себастьян Курц, отметивший, что хотя пока рассматривается версия одиночного террориста, она может оказаться ошибочной.
Он пояснил, что следствие пока остановилось на версии, что один террорист совершил акции в шести частях Вены.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, террорист, о котором говорит Курц, был убит вечером того же дня, в который он совершил нападения. По этому делу задержаны 14 человек — его потенциальный сообщников.
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