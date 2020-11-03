Вена, , 20:11 — REGNUM Убитый силовиками участник теракта 2 ноября в Вене мог иметь сообщников, пишет 3 ноября Bild.

С таким заявлением выступил австрийский канцлер Себастьян Курц, отметивший, что хотя пока рассматривается версия одиночного террориста, она может оказаться ошибочной.

Курц «Но у нас ещё нет стопроцентной уверенности».

Он пояснил, что следствие пока остановилось на версии, что один террорист совершил акции в шести частях Вены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, террорист, о котором говорит Курц, был убит вечером того же дня, в который он совершил нападения. По этому делу задержаны 14 человек — его потенциальный сообщников.

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