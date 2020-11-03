Курган, , 19:35 — REGNUM В Кургане перед судом предстанет 42-летняя мать, которую обвиняют в систематическом избиении и доведении до самоубийства дочери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Следствием установлено, что женщина на протяжении более 10 лет жестоко обращалась со своей дочерью, которой сейчас исполнилось 15 лет. В результате систематических избиений у девочки возникло психическое расстройство. Не выдержав жестокого обращения со стороны родной матери, она трижды пыталась покончить жизнь самоубийством. Решением Курганского городского суда мать ограничена в родительских правах, ребёнок проживает с бабушкой.

Мать обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью дочери, в доведении до самоубийства и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка. В ходе следствия обвиняемая вину не признала. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.