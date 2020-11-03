Орел, , 17:43 — REGNUM Уголовное дело о хищении средств участников долевого строительства жилья готовится к передаче в суд в Орле, прокуратура региона утвердила обвинительное заключение, об этом ИА REGNUM сообщила 3 ноября старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова. Перед судом по обвинению по трём статьям — образование юридического лица через подставных лиц, мошенничество и легализация денежных средств, полученных преступным путём, — предстанет жительница Орла. Уголовное дело расследовалось СЧ СУ УМВД России по Орловской области.

По версии следствия, двое граждан, в отношении одного из которых дело было прекращено в связи с его смертью, создали через подставное лицо общество с ограниченной ответственностью «Проспект», а затем, действуя от имени организации, в 2018—2019 году заключили договоры долевого участия в строительстве. По данным договорам они должны были построить четыре многоквартирных дома в микрорайоне «Солнечный» д. Образцово Орловского района.

Однако в итоге дома до сих пор не построены, а деньги, полученные от дольщиков, были похищены. Всего от действий фигурантов дела пострадали 11 человек, общая сумма ущерба — 16,4 млн рублей. Около 5,9 млн рублей, по мнению следствия, были легализованы фигуранткой дела.

После вручения обвинительного заключения обвиняемой уголовное дело будет направлено в Орловский районный суд.