Вена, , 17:42 — REGNUM Гражданин Китая пострадал во время теракта в Вене 2 ноября, сообщает 3 ноября Центральное телевидение КНР.

Данные получены от посольства Китая в Австрии. Пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Угрозы его жизни нет.

Кроме того, в ходе теракта погиб выходец из Китая — гражданин Австрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пять человек погибли и 22 пострадали в результате террористической атаки в австрийкой столице накануне, 2 ноября.

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