Вена, , 17:12 — REGNUM Число пострадавших в ходе теракта в Вене достигло 22, сообщил 3 ноября журналистам австрийский министр внутренних дел Карл Нехаммер.

Нехаммер «Сейчас мы располагаем информацией, что 22 человека были ранены».

По его словам, задержано 14 подозреваемых в причастности к теракту. Эти люди связаны с тем террористом, который был в день теракта (2 ноября) убит силовиками.

Читайте также: Задержан вероятный участник теракта в Вене

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти погибших в ходе теракта в Вене.

Читайте ранее в этом сюжете: МВД Австрии: напавший на людей в Вене был досрочно освобожден из тюрьмы