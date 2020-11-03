Вена, 3 ноября 2020, 17:12 — REGNUM Число пострадавших в ходе теракта в Вене достигло 22, сообщил 3 ноября журналистам австрийский министр внутренних дел Карл Нехаммер.
По его словам, задержано 14 подозреваемых в причастности к теракту. Эти люди связаны с тем террористом, который был в день теракта (2 ноября) убит силовиками.
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Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти погибших в ходе теракта в Вене.
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