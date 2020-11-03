Симферополь, , 16:50 — REGNUM Уголовное дело по факту получения травм десятилетним мальчиком из-за падения на него качелей на территории школы возбуждено в Республике Крым, сообщили 3 ноября в пресс-службе СКР.

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Дело возбуждено по факту неисполнения должностным лицом МБОУ «Карповская школа им. В. И. Пономаренко» своих обязанностей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенка (ч. 2 ст. 293 УК РФ), на основании результатов прокурорской проверки.

По данным следствия, десятилетний мальчик получил несколько переломов после падения на него качелей на территории школы в селе Карповка Красногвардейского района. По версии СК, металлические качели не отвечали требованиям безопасности.

В настоящее время следствие устанавливает круг должностных лиц, ответственных за обеспечение обслуживания травмоопасных объектов на территории школы, их поддержание в надлежащем техническом состоянии.