Себеж, Псковская область, , 16:40 — REGNUM В Псковской области заместитель начальника отдела — начальник полиции МО МВД России «Себежский» проломил в своем кабинете подчиненному голову и пытался выдать это за несчастный случай. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе СУ СКР по Псковской области.

По данным следствия, инцидент произошел 26 октября в служебном кабинете межмуниципального отдела внутренних дел МО МВД России «Себежский». Заместитель начальника отдела — начальника полиции МО пригласил подчиненного, где применил к нему физическое насилие. В результате пострадавший был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, а происшествие по личному составу было замаскировано под несчастный случай.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 286 ч.3 п. «а», «в» УК РФ («Превышение должностных полномочий, с применением насилия, с причинением тяжких последствий»).

Как стало известно СМИ, конфликт разгорелся между замначальника Олегом Корольковым и оперуполномоченным Олегом Комаровым. По словам подполковника, он пригласил подчинённого на разговор из-за плохо выполненной работы, в какой-то момент между ним и пострадавшим произошла ссора, началась потасовка и оба упали на пол, но его подчиненный неудачно ударился. При этом, по словам подполковника, полицейский был пьян. Однако эту версию опровергла экспертиза, которую сделали в больнице.

Свою версию потерпевший следователям пока рассказывать не спешит.