Варшава, , 15:59 — REGNUM В министерстве здравоохранения Польши сообщили, что от COVID-19 в Силезском воеводстве умер 4-месячный ребенок. Об этом передает Onet.pl.

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Всего за последние сутки в республике было зарегистрировано почти 20 тысяч новых заражений коронавирусом, 227 человек с данным диагнозом умерли. Среди умерших оказался 4-месячный ребенок. На сегодняшний день это самая младшая жертва коронавируса в Польше.

Малыш скончался в больнице города Катовице. Раньше самой молодой жертвой COVID-19 в Польше считалась 18-летняя девушка из Варшавы.

Всего с начала пандемии количество зараженных коронавирусом в республике возросло до 414 844 случаев. 6 102 человек умерли от COVID-19.