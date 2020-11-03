Ярославль, , 15:52 — REGNUM В Ярославском областном суде состоялись прения по уголовному делу об убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря игумена Даниила (Соколова). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу суда.

Александр Авдеев в суде

Как ранее сообщало ИА REGNUM игумен был убит в своей келье 7 июля 2016 года. По версии следствия Александр Авдеев совершил данное преступление из личной неприязни к настоятелю монастыря и с целю похищения 1,1 миллиона рублей.

Государственный обвинитель просила суд назначить подсудимому Александру Авдееву наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Сам Авдеев вину признает, но не в полном объеме. Он отрицает, что совершил преступление из корыстных побуждений.

Приговор по громкому делу будет вынесен 12 ноября 2020 года.

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