Париж, , 15:45 — REGNUM В Париже сотрудники полиции задержали вооруженного мачете мужчину. Об этом 3 ноября сообщает портал Actu Paris.

Человек с мачете Цитата из к/ф «Мачете». Реж. Роберто Родригес, Этан Маникис. 2010. США

Отмечается, что пассажиры метро сообщили в полицию, что видели вооруженного человека на станции «Пер-Лашез». В итоге полицейские задержали его в отеле, который находится в 11-м округе Парижа.

В настоящий момент устанавливается личность мужчины.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября три человека погибли в результате нападения возле базилики Нотр-Дам в Ницце. Пострадали еще несколько человек.

После теракта в Ницце премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о террористической угрозе на всей территории страны.

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