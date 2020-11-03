Ярославль, 3 ноября 2020, 15:37 — REGNUM Житель Ярославля намерен написать заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело в связи с гибелью пожилой матери, не дождавшейся приезда скорой помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал сын погибшей Валерий Блохин.
Сын в это время находился в командировке в другом городе. Валерий Блохин звонил в различные службы, связанные со здравоохранением, и не мог ничего узнать о судьбе матери. Утром на квартиру пришла внучка, которая обнаружила, что дверь в квартиру открыта.
В департаменте здравоохранения Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что по этому случаю начата служебная проверка. Также там рассказали, что вызов был, и скорая помощь приехала в течение 30 минут. Другой информации в ведомстве предоставить пока не смогли.
Ранее ИА REGNUM сообщало о проблемах, связанных с работой скорой помощи в Ярославле. Из-за большого числа вызовов врачи обслуживают в первую очередь экстренные ситуации.
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