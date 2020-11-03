Вена, , 15:27 — REGNUM Количество погибших в результате теракта в Вене увеличилось до пяти человек. Об этом 3 ноября сообщает австрийская газета Heute.

По информации журналистов издания, от полученных в результате нападения ран скончался 21-летний мужчина. Также уточняется, что молодой человек получил в ходе терактов четыре пули в грудь.

Напомним, 3 ноября Австрийское агентство печати со ссылкой на главу МВД страны Карла Нехаммера сообщило, что исполнитель теракта в Вене — 20-летний террорист Куйтим Фейзулай, который был ликвидирован австрийскими правоохранителями, ранее получил в Австрии тюремный срок за попытку вступить в ряды террористической организации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и был досрочно освобожден.