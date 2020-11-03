Измир, Турция, , 15:14 — REGNUM Количество погибших в результате землетрясения, произошедшего 30 октября в западной турецкой провинции Измир, возросло до 107 человек. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба Управления по чрезвычайным ситуациям страны.

«В результате землетрясения погибли 107 человек», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате произошедшего пострадали 1027 человек, из которых 847 выписано и ещё 147 получают помощь в медицинских учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число жертв землетрясения, которое произошло 30 октября на западе Турции, увеличилось до 105 человек.