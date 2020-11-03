Париж, , 14:53 — REGNUM Полиция французской столицы задержала человека, который был замечен с мачете, сообщает 3 ноября Reuters.

По данным парижской полиции, информацию о мужчине, который расхаживал с рубящим инструментом по району, который прилегает к Кладбищу Пер Лашез, правоохранительные органы получили от очевидцев.

В результате неизвестный был задержан в номере отеля, в котором остановился. Перед задержанием территория была оцеплена.

Напомним, за последние несколько недель Францию сотрясли несколько терактов, в том числе убийство учителя истории Самюэля Пати, а также нападение на церковь Нотр-Дам в Ницце.