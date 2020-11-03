Тверь, , 14:24 — REGNUM Крупный пожар на территории промышленной зоны в Твери полностью ликвидирован, сообщили ИА REGNUM 3 ноября в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре в ангаре склада по адресу: Подъездной проезд, д. 4, поступило 3 ноября в 04:25, пожару был присвоен третий номер сложности. Локализовать возгорание спасателям удалось через четыре часа — в 08:25, на площади в 5 тыс. кв. метров.

Открытое горение ликвидировали в 10:59, полная ликвидация пожара объявлена в 13:45. В тушении участвовали более 90 человек, было использовано 25 единиц техники.

Обошлось без пострадавших. Ситуация находилась на контроле главы региона, на месте работал оперативный штаб под руководством начальника Главного управления МЧС России по Тверской области.

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