Волжский, Волгоградская область, , 16:07 — REGNUM Два маршрутных транспорта попали в ДТП с легковым автомобилем 3 ноября в посёлке Краснооктябрьский под Волгоградом. Пострадала одна пассажирка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации около 11:30 водитель автомобиля Mitsubishi Diamante, стаж вождения которого составляет менее трёх лет, выехал на полосу встречного вождения, пытаясь обогнать автобус «Волжанин». Однако столкнулся с маршрутным такси «Газель». От удара микроавтобус отбросило на автобус. В аварии пострадала пассажирка «Газели».

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства ДТП.