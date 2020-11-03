Вена, , 14:14 — REGNUM По делу о теракте в Вене в городе Санкт-Пёльтен (федеральная земля Нижняя Австрия) сотрудниками правоохранительных органов в ходе спецоперации были задержаны два человека. Об этом 3 ноября сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на представителя полиции.

По информации источника, спецназом полиции вместе с сотрудниками Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (контрразведка) был также проведен обыск в двух домах города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее информацию о том, что в результате нападений в Вене погибли четыре человека, подтвердил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.