Аланья, Турция, , 14:04 — REGNUM В результате крушения туристического катера в районе города Аланья в турецкой провинции Анталья погиб один гражданин России. Об этом 3 ноября сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

«В результате поисково-спасательных работ в трюме затонувшего судна было обнаружено тело гражданина России 1983 года рождения», — приводит РИА Новости слова представителя генконсульства РФ.

Также он рассказал, что прогулочное судно затонуло около 10:00 (совпадает с мск) в результате того, что село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и его пассажиры были высажены на близлежащую отмель в оперативном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что экскурсионный катер с туристами перевернулся в Средиземном море у побережья турецкой провинции Анталия.