Ставрополь, , 14:02 — REGNUM В Ставропольском крае закончилась трагедией ссора между отцом и сыном. Во время воспитательной беседы между родственниками возник конфликт и отец, выхватив нож, зарезал сына, сообщили 3 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 28 ноября в станице Ессентукской Предгорного района. Установлено, что погибшему был 31 год, а его отцу 66 лет.

«В ходе ссоры мужчина схватил нож и несколько раз ударил им сына. От полученных ранений 31-летний мужчина через непродолжительное время скончался в реанимационном отделении больницы», — сообщили в СКР.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Обвиняемый арестован. Расследование дела продолжается.