Санкт-Петербург, , 13:59 — REGNUM В действующей котельной Красносельского района Санкт-Петербурга из-за неисправности запорной арматуры взорвался газовый баллон, пострадал один человек. Об этом 3 ноября сообщает городской телеканал «78».

Инцидент произошел днем во вторник в одноэтажном здании действующей котельной на улице Политрука Пасечника, 16/4. Во время происшествия рядом с баллоном находился 23-летний слесарь, которому обожгло руки и лицо, его госпитализировали.

Как выяснили на месте происшествия спасатели, при замене газа произошла вспышка в газовом баллоне газоимпульсной установки для розжига котлов, которые работают на мазуте.