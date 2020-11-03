Вена, , 13:38 — REGNUM Информацию о том, что в результате нападений в Вене погибли четыре человека, подтвердил глава МВД Австрии Карл Нехаммер. Он заявил об этом 3 ноября в интервью OE24.TV.

«Это был серьезный террористический акт, которых мы не видели много лет. У нас четыре погибших гражданских», — сказал глава австрийского МВД, добавив, что также был ликвидирован вооруженный нападавший, на нейтрализацию которого сотрудникам полиции потребовалось девять минут.

При этом Нехаммер уточнил, что возглавляемое им ведомство исходит из того, что был как минимум один преступник и ведет розыскные мероприятия для того, чтобы исключить то, что существуют другие преступники.

При этом глава МВД Австрии не стал раскрывать личность убитого нападавшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что нападение в Вене не является конфликтом между христианством и исламом, или между жителями Австрии и мигрантами, это война между цивилизацией и варварством.