Измир, Турция, , 13:11 — REGNUM Число жертв землетрясения, которое произошло 30 октября в западной турецкой провинции Измир, увеличилось до 105 человек. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба Управления по чрезвычайным ситуациям страны.

«По последним данным, в результате землетрясения погибли 105 человек», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по этой же причине пострадали 1027 человек, 144 из которых продолжают получать помощь в медицинских учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что живого четырёхлетнего ребенка достали из-под завалов здания, обрушившегося в турецком Измире из-за землетрясения, сотрудники спасательных служб страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Количество погибших из-за землетрясения в Турции выросло до 100