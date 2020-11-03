Ницца, Франция, , 13:06 — REGNUM В рамках расследования жестокого нападения в Ницце 29 октября, в результате которого погибли 3 человека, были задержаны еще четверо подозреваемых в пособничестве нападавшему Брахиму Ауиссауи. Об этом сообщает Le Figaro.

По данным журналистов, 3 ноября сотрудники полиции задержали еще четырех человек по делу о нападении в Ницце: 29-летнего мужчину, предположительно контактировавшего с Ауиссауи накануне нападения, и еще троих человек в возрасте от 23 до 45 лет, находившихся у него дома.

Напомним, 3 ноября полиция Ниццы освободила двух задержанных, ранее подозреваемых в пособничестве Ауиссауи, один из которых — 29-летний выходец из Туниса, который приехал из Италии вместе с Ауиссауи.

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