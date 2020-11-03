Анталья, Турция, , 13:00 — REGNUM Экскурсионный катер с туристами перевернулся в Средиземном море у побережья турецкой провинции Анталия. Об этом 3 ноября сообщает турецкий новостной портал Haber 7.

Уточняется, что, по предварительным данным, на судне, предназначенном для прогулок, было примерно 30 человек.

Также указывается, что в настоящий момент к месту происшествия направилась турецкая береговая охрана, ведется спасательная операция. Причина произошедшего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября стало известно, что водолазы обследовали севший на мель у берегов Сахалина сухогруз «Меркурий Оушен» (флаг Панамы) с 20 гражданами Мьянмы на борту.