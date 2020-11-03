Уфа, , 13:01 — REGNUM Расследование несчастного случая, во время которого погиб электрослесарь, проводят в Башкирии. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции.

По сообщению пресс-службы ведомства, 1 ноября 46-летний электрослесарь белорецкого ООО «Пугачевский карьер» монтировал линии электропередач в карьере Пугачевского месторождения флюсовых известняков.

По предварительным сведениям, опора упала вместе со слесарем в тот момент, когда он был на ней и ждал подачи провода.

Сообщается, что сотрудник получил не совместимые с жизнью травмы. В настоящее время сотрудники Гострудинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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