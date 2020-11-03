Ростов-на-Дону, , 12:55 — REGNUM Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении организатора и двоих участников ячейки террористической организации, действовавших на территории Республики Крым. Об этом сообщила пресс-служба суда 3 ноября.

Следствием и судом установлено, что один из подсудимых в ноябре 2017 года организовал на территории Красногвардейского района Республики Крым деятельность структурного подразделения террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тогда же в состав ячейки вошли ещё двое подсудимых.

До задержания в 2019 году организатор и участники ячейки «осуществляли пропагандистскую работу среди населения, склоняя местных жителей к участию в указанной террористической организации».

Решением суда организатор ячейки террористической организации осуждён на 17 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме; один из участников осуждён на 12 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме; третий фигурант дела получил 13 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил.