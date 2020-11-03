Краснодар, , 12:46 — REGNUM Обвиняемые в убийствах начальника отдела уголовного розыска УВД по Краснодару и его подчинённого, совершенных в 1998 году, предстанут перед судом в Краснодарском крае, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР 3 ноября. По делу об убийстве, совершённом ОПГ, проходят двое обвиняемых.

По версии следствия, осенью 1998 года житель одной из соседних с Кубанью республик решил организовать убийство начальника отдела уголовного розыска УВД Краснодара. Для этого он привлёк ещё двух своих знакомых, которым пообещал за совершение убийства 50 тыс. долларов США. Один из них договорился с 22-летним местным жителем, что он исполнит «заказ» за 30 тыс. долларов, тот, в свою очередь, согласился и привлёк в ОПГ своего знакомого, пообещав ему часть своего вознаграждения.

Организатор ОПГ единолично разработал план преступления и распределил функции между участниками, он предоставил участникам информацию о предполагаемой жертве — образе жизни, месте проживания и маршрут его передвижения, а также возложил на себя финансирование расходов, связанных с реализацией убийства.

2 декабря 1998 года около 06:00 участники орггруппы, вооружённые пистолетом-пулеметом с предварительно изготовленным гильзаулавливателем, на автомобиле ВАЗ 2105 на улице Дзержинского в поселке Пашковский города Краснодара выследили автомобиль своей жертвы, в котором также находился сотрудник отдела уголовного розыска.

Преступники совершили ДТП, и когда сотрудники УВД вышли из машины, не менее 10 раз выстрелили в них. Оба оперативника погибли на месте, преступники скрылись с места убийства.

Уголовное дело в отношении двоих участников организованной группы направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении ещё одного участника преступления уголовное дело выделено в отдельное производство, он находится в федеральном розыске. В отношении организатора и иных участников преступления расследование по уголовному делу продолжается.