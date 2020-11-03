Нальчик, , 12:42 — REGNUM В горах Северного Кавказа пропала при восхождении на Эльбрус альпинистка из Санкт-Петербурга. Инцидент произошел 20 октября. В поисках 30-летней женщины, у которой дома осталась шестимесячная дочь, участвовали сотрудники Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда, были задействованы вертолеты и беспилотники.

На помощь коллегам пришли сотрудники Карачаево-Черкесского, Северо-Осетинского и Ставропольского поисково-спасательных отрядов. Они обследовали средние скалы Ленца и ледники северо-восточного склона Эльбруса, спуск от скал Ленца в направлении Северного приюта и спуск по леднику Микельчиран в сторону пика Калицкого. Были также задействованы беспилотники и вертолеты.

Однако за пять дней поисковые работы не привели к успеху. Было решено свернуть их и проводить периодические дополнительные обследования по нескольку раз в неделю в зависимости от погодных условий.

Известно, что альпинистка входила в состав коммерческой группы из 18 человек, которую на Эльбрус сопровождали три гида-инструктора.