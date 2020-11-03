Вена, , 12:40 — REGNUM Российская оперная певица Анна Нетребко рассказала, что находилась в Вене в момент нападения террористов на людей. Об этом она рассказала в своём аккаунте в Instagram.

По словам Нетребко, место нападения террористов находится совсем рядом с домом её семьи. Певица рассказала, что её соседи находились рядом с местом преступления непосредственно в момент нападения террористов на людей, и они видели как стреляющих преступников, так и людей, которые пытались с криками убежать от злоумышленников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в МВД Австрии заявили, что жертвами террористов стали четыре человека.