Иволгинский район, Бурятия, , 12:31 — REGNUM Следователи в Бурятии в рамках уголовного дела выясняют обстоятельства пожара в частном доме в Иволгинском районе, в котором погибла 7-летняя девочка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Ребёнок проживал в многодетной семье вместе с матерью, отчимом и младшими братьями. По данным следствия, 2 ноября дома оставалась мать с четырьмя детьми, отчим был на заработках в другом районе.

«Рано утром женщина затопила в доме печь и уснула. Дети также спали. Проснувшись, мать обнаружила возгорание в доме. Ей удалось спасти трех малолетних младших детей, которых она поочередно вынесла в ограду дома через дверь, но старшую дочь спасти не смогла», — отметили в ведомстве.

В службу спасения о происшествии сообщили соседи. К моменту прибытия пожарных, дом горел уже полностью. Останки девочки были обнаружены после ликвидации огня возле входной двери.

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